Son dakika haberleri | Bacanakların tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberleri | Bacanakların tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi: BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde evi terk eden kadının eşi ve kız kardeşinin kocası arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Son dakika haberleri | Bacanakların tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 3 yaralı
11.08.2020 14:48 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:52

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde evi terk eden kadının eşi ve kız kardeşinin kocası arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

?Olay, dün saat 19.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi Şehit Remzi Sepetli Sokak'ta meydana geldi. Arzu Ç., eşi Serdal Ç.'yi (28) terk edip, ortadan kayboldu. Olayın ardından Serdal Ç. (28) ile bacanağı Remzi Yamalı (25) bu nedenle tartıştı, karşılıklı küfürleşme yaşandı. Bölgeden ayrılan Serdal Ç., babası Sezer Ç. (56) ve kardeşleri Korkmaz (26) ve Sezer Ç. (18) ile eniştesi Tuncay S. (30) ile birlikte geri döndü. Tartışmaya Remzi Yamalı'nın yanındaki Şükrü Ş. (29), Kemal G. (36) ve Seymen B. (18) de dahil oldu. İki grup arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Serdal Ç. ile babası Sezer Ç. tüfeğini, kardeşi Sezer Ç. ise tabancasını ateşledi. Olayda Remzi Yamalı, Şükrü Ş., Kemal G. ve Seymen B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Remzi Yamalı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bacak ve kalça kısmından yaralanan Şükrü Ş.'nin de hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.Olayın ardından kaçan Serdal, Korkmaz ve Sezer Ç. kardeşlerle enişteleri Tuncay S., pompalı tüfekle yakalanıp gözaltına alındı. Tabanca ise şüphelilerin evlerinin bahçesinde bulundu.

Polis ekipleri, Sezer Ç.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


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Kaynak: DHA

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