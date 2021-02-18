Son dakika haberleri... Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov, "Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'nda konuştu Açıklaması

Son dakika gündem haberi: Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov, Türkiye'de 2 bin Azerbaycanlı şirketin faaliyet gösterdiğini, Türkiye'ye yatırım yapan Azerbaycanlı iş insanlarının, hem şirket sayısı hem de yatırım miktarı bakımından Orta Asya ve Kafkasya iş insanları arasında ilk sırada olduğunu belirtti.

Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov, Türkiye'de 2 bin Azerbaycanlı şirketin faaliyet gösterdiğini, Türkiye'ye yatırım yapan Azerbaycanlı iş insanlarının, hem şirket sayısı hem de yatırım miktarı bakımından Orta Asya ve Kafkasya iş insanları arasında ilk sırada olduğunu belirtti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunca (DEİK) organize edilen "Türkiye-Azerbaycan İş Forumu"na Esedov'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, DEİK Başkanı Nail Olpak ile çok sayıda davetli ve iş insanı katıldı.

Esedov, konuşmasına, terör örgütü PKK'nın Gara'da şehit ettiği 13 vatandaş için başsağlığı dileyerek başladı.

Türkiye ziyareti kapsamında Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın gerçekleştirileceğini söyleyen Esedov, bu toplantının ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Esedov, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler özel önem taşımaktadır ve devlet başkanlarının yorulmak bilmeyen çabaları sayesinde bugün en yüksek zirvededir. Bu, dost ve kardeş iki halk arasındaki ilişkilerdir." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin siyasi, ekonomik, yatırım, enerji, ulaştırma ve tüm alanlarda sıkı iş birliği içinde olduğuna işaret eden Esedov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ticaret hacmindeki düşüşün, büyük bir düşüş olmadığını dile getirdi.

Esedov, Azerbaycan'da alınan salgın önlemlerine değinerek, şöyle devam etti:

"Alınan tedbirler sayesinde ülkemizde elverişli iş ve yatırım ortamı korundu. Nüfuzlu uluslararası değerlendirme kuruluşlarının geçen seneki verilerinde, Azerbaycan'ın üst sıralarda yer alması tesadüfi değildir. Devlet başkanlarımız, ticaret hacmimizin 2023'te 15 milyar dolara ulaşması hedefini koydu. Pandemiden önce ticaret hacmimizdeki artışın yüzde 32,5 olduğunu göz önünde bulundurursak, bu hedefe ulaşmak için her iki ülkenin potansiyeli mevcuttur."

İki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların miktarının 30 milyar dolar olduğunu hatırlatan Esedov, "Türkiye'de yaklaşık 2 bin Azerbaycan şirketi faaliyet göstermektedir. Burada oluşturulan elverişli iş ortamı ve kardeşlik ortamı sayesinde Türkiye'ye yatırım yapan Azerbaycanlı iş insanları, hem şirket sayısı hem de yatırım miktarı bakımından Orta Asya ve Kafkasya iş insanları arasında ilk sıradadır." diye konuştu.

"Güney Gaz Koridoru, Avrupa'nın enerji güvenliğine çok büyük katkı sunacak"

İki ülke arasında son olarak imzalanan kimlikle seyahat edebilme imkanı sunan anlaşmaya da dikkati çeken Esedov, bunun iki ülke arasındaki iş birliğini, ticaret hacmini ve turist sayısını artıracağını vurguladı.

Esedov, Türkiye ile Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği büyük projelerin Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanmasında ve iki ülkenin bir kavşağa dönüşmesinde büyük rol oynadığını belirterek, "2017'de Bakü-Tiflis-Kars demir yolunu açarak, Türkiye ile Azerbaycan arasında demir yolu ulaşımı oluşturduk. Bakü-Tiflis-Kars ile taşınan yüklerin hacmi, geçen yıl 2 katından çok arttı ve artışın gelecekte de devam edeceğine eminiz." dedi.

Bölge ülkeleriyle oluşturulması planlanan 3+3 formatından da söz eden Esedov, "Bu çok taraflı formatın hayata geçirilmesinde en önemli rolü, yeni inşa edilecek Nahçıvan koridoru oynayacaktır. Bu koridor, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret ilişkilerinin daha hızlı gelişmesine olanak sağlayacak, turizm ilişkilerinin gelişimine de ciddi ivme kazandıracaktır." ifadesini kullandı.

Güney Gaz Koridoru, Trans Anadolu Boru Hattı (TANAP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) gibi projelerle Azerbaycan doğal gazının Avrupa'ya ulaştırıldığını anlatan Esedov, bu gelişmelerin Azerbaycan'ın doğal gaz ülkesi olarak gelişiminde yeni bir sayfa olduğunun altını çizdi.

Esedov, bu projelerin iki ülkeye ve bölgeye refah getireceğine işaret ederek, "Ortak hayata geçirdiğimiz Güney Gaz Koridoru, ülkelerimizin yanı sıra bölgemize refah getirecek ve Avrupa'nın enerji güvenliğine çok büyük katkı sunacaktır." dedi.

"Fuzuli'de inşa edilen havalimanı projesinde Türk şirketleri yer alacak"

Esedov, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasının ardından bölgenin dünyanın en güzel yerlerinden birine dönüştürme çalışmalarının başlatıldığını aktardı.

Bu kapsamda Türk şirketleriyle anlaşmalar yapıldığını bildiren Esedov, "Zafer Yolu" adı verilen Fuzuli-Şuşa Yolu başta olmak üzere birçok altyapı projesinde Türk şirketlerinin yer aldığını söyledi.

Esedov, Karabağ'ın yeniden kurulması sürecinde Türk şirketlerinin yer almasından mutluluk duyduklarını kaydederek, bunun dışında Fuzuli'de inşa edilen havalimanının projesinde de Türk şirketlerinin yer almasının öngörüldüğünü aktardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı "Azerbaycan 2030 Milli Öncelikler Programı"na değinen Esedov, bu kapsamda sürdürülebilir, rekabete dayalı ekonomi, dinamik ve sosyal adalet temelli toplum, gelişmiş insan sermayesi ve çağdaş inovasyonlar, işgalden kurtarılan bölgelere büyük dönüş ile temiz çevre ve yeşil büyüme ilkelerinin belirlendiğini ifade etti.

Esedov, bu hedeflere ulaşmak için Türk şirketlerini de Azerbaycan'a davet ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya