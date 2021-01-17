Son dakika haberleri! Antalya'da devriye gezen polisler, kumanyalarını kağıt toplayıcı ile paylaştı

Bir son dakika haberine göre Antalya'da devriye gezen trafik polisleri, çöp konteynerinden kağıt toplayan vatandaşla kendi kumanyalarını paylaştı.

Antalya'da devriye gezen trafik polisleri, çöp konteynerinden kağıt toplayan vatandaşla kendi kumanyalarını paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün twitter hesabından Kepez ilçesi Dokuma Mahallesi'nde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye gezen trafik polislerinin, çöp konteynerinde kağıt ve karton arayan vatandaşa kumanyasını verdiği görüntü paylaşıldı.

Başka bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüde, polislerin kısa süre kağıt toplayıcı ile sohbet ettikleri, yanındaki kumanyaları ona verip, oradan ayrıldıkları ve kağıt toplayıcının da poşeti, kağıtları taşıdığı aracına astığı görülüyor.

Paylaşımda, "Paylaşmak güzeldir. Kağıt toplayıcısı kardeşimizle yemeğimizi bölüştük. Bir vatandaşımızın kamerasından." notu da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun