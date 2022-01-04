Son dakika haberleri! Ankara'da 57 kişiyi mağdur eden tefecilere operasyon - Haberler
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Son dakika haberleri! Ankara'da 57 kişiyi mağdur eden tefecilere operasyon

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ANKARA'da çoğunluğu taksicilerden oluşan 57 kişiyi mağdur ettiği tespit edilen 6 şüpheli hakkında tefecilik suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

ANKARA'da çoğunluğu taksicilerden oluşan 57 kişiyi mağdur ettiği tespit edilen 6 şüpheli hakkında tefecilik suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik suçunu işlediği iddiasıyla S.S.E., O.Ç., A.U., A.C., A.B. ve K.T. isimli 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, çoğunluğu taksici 57 kişiyi mağdur ettiği tespit edildi. Gözaltı kararı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı. Şüphelilerin gözaltına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Son dakika haberleri! Ankara'da 57 kişiyi mağdur eden tefecilere operasyon

Son dakika haberleri! Ankara'da 57 kişiyi mağdur eden tefecilere operasyon

Son dakika haberleri! Ankara'da 57 kişiyi mağdur eden tefecilere operasyon

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