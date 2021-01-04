Son dakika haberleri! AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (6)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, SMA hastası çocukların tedavisine ilişkin, "Bahsedilen tedaviyi bilimsel kurullar onaylarsa Türkiye Cumhuriyeti o tedavinin bu çocuklara ulaşmasını sağlayacaktır." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SMA hastalarının tedavisine ilişkin bir soru üzerine Çelik, SMA'lı çocukların herkesin göz bebeği ve evladı olduğunu, MYK'da bu konunun gündeme geldiğini belirtti.

Türkiye'deki 1500 SMA'lı çocuğun her birinin tedavi masraflarını devletin üstlendiğini ve bilimsel olarak onaylanmış tedaviden yararlanan çocuklar bulunduğunu ifade eden Çelik, dünyada bu konuda Türkiye kadar tutarlı, istikrarlı ve kaynak aktaran başka bir ülke bulunmadığını söyledi.

Çelik, "Kampanya şunun üzerinden açılıyor, 'Varlık Fonuna Milli Piyango'dan devredilen para buraya devredilsin' diye. O paranın yüzlerce katı bu çocuklar için harcanmıştır. Feda olsun. Daha da harcanacaktır. Rakamdan bahsetmek bile ayıp ama böyle dedikleri için bahsetmek durumunda kalıyoruz." ifadesini kullandı.

Vatandaşların "SMA'lı çocuklara sahip çıkalım" hassasiyetini de takdirle ve saygıyla karşıladıklarını dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Herkes bu rakamları bilmeyebilir, hükümetimizin yaptıklarını bilmeyebilir. Şu anda bu çocuklara sahip çıktığımız mekanizmaları bilmeyebilir. Vicdani olarak sahip çıkıyorsa başımızın üstünde yeri var ama tutup da birtakım siyasi parti liderleri, neredeyse karşımızda olan herkesin, neredeyse imla yanlışları bile birbirine benzer şekilde 'buradan artan para buraya devredilsin' gibisinden böylesine sorumsuz bir yaklaşım içerisine girmesi doğru değil."

"Tedavi' diye bahsedilen mekanizmanın tedavi edeceğine dair bilimsel kanıt yok"

Ömer Çelik, uygulanan tedavilerin bilimsel kurullarca onaylanan tedaviler olduğunu, önerilen ve "kaynak aktarılsın" denilen tedavilerin ise bilimsel olarak onaylanmadığını, çeşitli yan etkileri ve semptomlarının ortaya çıktığını kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Çocuklarımızı birtakım ilaç şirketlerinin faaliyetleri neticesinde kobay olarak kullandırmayız." ifadesini hatırlatan Çelik, sahip çıkılmayan çocuk bulunmadığını anlattı.

SMA'lı çocuklar için kullanılan tedavinin bu çocukların tam olarak iyileşmesini sağlamadığını, bilimin bulduğu kesin bir tedavi olmadığını aktaran Çelik, "Bugün bir siyasi parti lideri çıkmış diyor ki 'Orada öyle bir imkan varmış, öyle bir tedaviden bahsediyorlar, bundan mahrum mu kalsınlar?' Bu 'tedavi' diye bahsedilen mekanizmanın bu çocukları tedavi edeceğine dair bilimsel bir kanıt yok. Bunu kimse söylemiyor, bu bir propaganda. Yani bir millet kendi çocuklarını, evlatlarını göz göre göre kobay olarak kullandırır mı? Onları göz göre göre ölüme göndermek mümkün mü?" değerlendirmesini yaptı.

Bu konunun siyasi tartışma konusu yapılmaması gerektiğini, bunun çok acı bir şey olduğunu ifade eden Çelik, bahsedilen rakamların yüzlerce, binlerce katının SMA'lı çocuklar için harcandığını, bunu söylerken utandığını dile getirdi.

"Devlet bu çocuklara sonuna kadar sahip çıkacak"

Devletin SMA'lı çocuklara sonuna kadar sahip çıkacağını vurgulayan Çelik, "Bahsedilen tedaviyi bilimsel kurullar onaylarsa Türkiye Cumhuriyeti o tedavinin bu çocuklara ulaşmasını sağlayacaktır." diye konuştu.

Konunun ve rakamların tam bilinmemesinden dolayı kendilerini eleştiren ve çocuklara sahip çıkan vatandaşlara teşekkür eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Netice itibarıyla o evlatlara sahip çıkıyorlar. Herhangi bir kem söz söylemeden duyarlılıklarını bize iletiyorlar. Aldık başımızın üstünde yeri var ama siyasi parti liderleri bunu yaparsa bunu bilemeyecek durumda değiller. Geçmişte yaptıkları görevler, yanlarındaki danışmanlarına sorduklarında rahatlıkla görebilecekleri rakamlar, bu konuyu takip eden mekanizmalarına sorduklarında görecekleri rakamlar bunu gösterecektir. Bu çok ayıp bir şeydir. Milletin çocuklarıyla annelerin, babaların duygularıyla oynamak, bu şekilde siyasi muhalefet yapmak yakışmaz."

AK Parti Sözcüsü Çelik, sahip çıkılmayan tek bir çocuğun bulunmadığını yineleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan sonra da herhangi bir tedavi onaylanırsa Cumhurbaşkanımızın açık talimatıdır, o çocuklara da bu tedaviye erişmeleri konusunda her türlü imkan sağlanacaktır. Evlatlarımıza şifa diliyoruz. Anne, babalarına saygılarımızı sunuyoruz. Onların evladı bizim evladımızdır ve AK Parti Genel Merkezi onlara her zaman açıktır."

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen