Son dakika haberleri | Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 187 bini aştı
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Son dakika haberleri | Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 187 bini aştı

01.12.2020 07:51 | Son Güncelleme: 01.12.2020 07:54
Son dakika haberleri | Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 187 bini aştı

Son dakika haberi: Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 187 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 187 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 397 artarak 2 milyon 187 bin 333 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 263 artışla 52 bin 83'e ulaştı.

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Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı ???????21 bin 535 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 650, Fas'ta ise 5 bin 846 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 790 bin 4'e çıktı. Bu ülkeyi 356 bin 336 vakayla Fas, 115 bin 911 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 853 bin 296 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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