Son dakika haberleri... Adana'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğunu belirlediği Meydan Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Adreste, 6 poşette 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, ev sahibi C.D'yi gözaltına aldı.