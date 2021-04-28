Son dakika haberi | Zincirleme kazada takla attı, ölümden döndüler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Zincirleme kazada takla attı, ölümden döndüler

Son dakika haberi | Zincirleme kazada takla attı, ölümden döndüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Bursa'nın Mudanya ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazası sonrası bir otomobil takla attı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazası sonrası bir otomobil takla attı. Aracın hava yastıkları açılırken, içindeki 4 genç ölümden döndü. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Mudanya Bursa yolu Aydınpınar köyü yakınlarında meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada içinde gençlerin olduğu bir otomobil takla attı. Diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 acil servis ekibi yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi burada yaptı. Olay yerine gelen polis durma noktasına gelen trafiğin açılması için çaba sarf ederken, yaralı genç Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan gencin hayati tehlikesinin bulanmadığı öğrenildi. - BURSA

Son dakika haberi | Zincirleme kazada takla attı, ölümden döndüler
Son dakika haberi | Zincirleme kazada takla attı, ölümden döndüler
Son dakika haberi | Zincirleme kazada takla attı, ölümden döndüler
Son dakika haberi | Zincirleme kazada takla attı, ölümden döndüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ KONSOLOSLUĞA AİT OTOMOBİL TABELA DİREĞİNE ÇARPTI: 3 ÖLÜ
KOCAELİ KONSOLOSLUĞA AİT OTOMOBİL TABELA DİREĞİNE ÇARPTI: 3 ÖLÜ
Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü
Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü
Ameliyatta fenalaşan doktor ayağına serum taktırarak operasyonu tamamladı
Ameliyatta fenalaşan doktor ayağına serum taktırarak operasyonu tamamladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Vedat Bilgin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Merve Dizdar Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Yılmaz Vural Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ölü Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Zincirleme kazada takla attı, ölümden döndüler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 11:08:58. #1.16#

title