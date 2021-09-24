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Son dakika haberi | Traktör polis merkezinin önüne devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Traktör polis merkezinin önüne devrildi: 1 yaralı

Son dakika haberleri: Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü yoldan çıkarak polis karakolunun bahçesine uçtu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü yoldan çıkarak polis karakolunun bahçesine uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ankara-Bartın karayolunda meydana geldi. Kayıkçılar istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan Celal K. hakimiyetindeki traktör sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Çaycuma İlçe Emniyet Merkezi'nin bahçesine uçtu. Kazayı gören polisler yardıma koşarak traktörün altında kalan genci kurtarmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı sürücü Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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