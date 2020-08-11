Son dakika haberi... Trabzonlu bal üreticisi arı sokması sonucu hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Trabzonlu bal üreticisi Bayburt'un Mezre Yaylası'nda arı sokması sonucu hayatını kaybetti.
11.08.2020 09:09 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:12
Trabzonlu bal üreticisi Bayburt'un Mezre Yaylası'nda arı sokması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bayburt'un Mezre Yaylası'na kovanları bulunan bal üreticisi İlyas Pistil (46) dün akşam saatlerinde arı sokması sonucu rahatsızlandı. Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlyas Pistil tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Pistil'in cenazesi Trabzon'un Araklı ilçesi Erenler mahallesine gönderilirken, cenazesi bugün ikindi namazı sonrasında toprağa verilecek. - TRABZON
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA