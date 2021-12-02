Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İthalatımız kasım ayında geçtiğimiz ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 milyar dolar olmuştur.
Son dakika haber: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İthalatımız kasım ayında geçtiğimiz ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 milyar dolar olmuştur.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş : "İthalatımız kasım ayında geçtiğimiz ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 milyar Dolar olmuştur. Ocak-kasım dönemi ithalatımız 2021'in aynı dönemine göre yüzde 22,9 artışla 242,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." - ANKARA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
Son dakika haberi... Bakan Muş: "İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Muş: "Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolar, ocak-kasım döneminde 203,1 milyar dolar oldu.
Bakan Muş canlı yayında verileri paylaştı! Türkiye'den kasım ayı için yeni ihracat rekoru
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