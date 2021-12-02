Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İthalatımız kasım ayında geçtiğimiz ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 milyar dolar olmuştur.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş : "İthalatımız kasım ayında geçtiğimiz ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 milyar Dolar olmuştur. Ocak-kasım dönemi ithalatımız 2021'in aynı dönemine göre yüzde 22,9 artışla 242,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." - ANKARA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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