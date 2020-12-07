Son dakika haberi | Tekirdağ'da karantinada olan vatandaşlara "gıda ve hijyen destek paketi" dağıtılacak
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Son dakika haberi | Tekirdağ'da karantinada olan vatandaşlara "gıda ve hijyen destek paketi" dağıtılacak

07.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:18
Son dakika haberi | Tekirdağ'da karantinada olan vatandaşlara

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve evinde karantinada olan kişilere "gıda ve hijyenik destek paketi" dağıtılacağı bildirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve evinde karantinada olan kişilere "gıda ve hijyenik destek paketi" dağıtılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, salgın sürecinde sosyal projeleriyle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Belediye, kentte evlerinde karantinaya alınan vatandaşlara, gıda ve hijyen destek paketlerinin yer aldığı yardım kolilerini teslim edecek.

Bu yardımdan faydalanmak isteyenler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ALO 153 Çağrı Merkezini arayarak ya da e-Devlet üzerinden HES kodları, TC kimlik numaraları ve iletişim bilgileri ile ön kayıtlarını yaptırarak başvurularını gerçekleştirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, tüm dünya gibi Türkiye'nin de salgın nedeniyle zor günler geçirdiğini belirtti.

Belediye olarak salgının Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren vatandaşların sağlığı için önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Albayrak, "Projelere devam edeceğiz. Kovid-19 tanısı konulan vatandaşlarımızın yanındayız. Bu süreci hep birlikte, kurallara uyarak atlatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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