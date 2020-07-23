Son dakika haberi... Tarihi Mostar Köprüsü'nün yeniden açılışının 16. yılı
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Son dakika haberi... Tarihi Mostar Köprüsü'nün yeniden açılışının 16. yılı

Gelen son dakika haberlerine göre Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentindeki tarihi Mostar Köprüsü'nün restore edilip yeniden açılmasının üzerinden 16 yıl geçti.

Son dakika haberi... Tarihi Mostar Köprüsü'nün yeniden açılışının 16. yılı
23.07.2020 11:11 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:46

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentindeki tarihi Mostar Köprüsü'nün restore edilip yeniden açılmasının üzerinden 16 yıl geçti.

Mimar Sinan'ın talebesi Mimar Hayrettin tarafından 1566 yılında inşa edilen ve Bosna Savaşı sırasında 1993 yılında Hırvat birlikleri tarafından yıkılan köprünün restorasyon çalışmalarında yer alan mimarlardan Maja Popovac, o dönemde projede yer alan Türk firmasının kendisini dünyanın en mutlu insanı yaptığını söyledi.

Köprünün eski ihtişamına kavuşmasının Mostar için oldukça önemli olduğunu aktaran Popovac, "Şehre sadece bir kez gelenler bile bu köprüye aşık olur." dedi.

Mostar Köprüsü üzerinden yapılan geleneksel atlayışlara katılan Benaid Kalajdzic de 16 yıl önceki açılış töreninde kendini Neretva nehrinin serin sularına bıraktığını belirterek "yeni" tarihi köprünün her zaman kültürleri birbirine bağlayacağını vurguladı.

Bu arada, köprünün yeniden açılmasının 16'ıncı yılı kapsamında havai fişek gösterisi yapılacak.

Hoşgörünün sembolü Mostar Köprüsü

Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1566 yılında Neretva Nehri üzerine inşa edilen köprünün yapımında 456 kalıp taş kullanıldı. 24 metre yüksekliğinde, 30 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğindeki köprü Mostar şehrine de adını verdi.

Asırlar boyunca Bosna Hersek'te hoşgörü ve kültürel çeşitliliğin sembolü olan tarihi köprü, sporcular tarafından yıllarca bir atlama platformu olarak da kullanıldı. Geleneğe göre şehrin erkekleri, nişanlılarına cesaretlerini ispatlamak için düğün öncesinde köprüden atıyordu.

Tarihi köprü, Bosna savaşı sırasında Hırvat tank birliklerinin köprüye saldırmasıyla 9 Kasım 1993 tarihinde nehrin sularına gömüldü.

Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasına, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), UNESCO, IRCICA ve Dünya Bankası'nın desteğiyle 1997'de başlandı.

Macar ordusu dalgıçlarınca orijinal taşları nehir yatağından bulunup vinçlerle çıkartılan köprü, inşaatının tamamlanmasının ardından çok sayıda ülkenin üst düzey temsilcisinin de hazır bulunduğu bir törenle, İngiltere Prensi Charles tarafından 23 Temmuz 2004 tarihinde yeniden açıldı.

Köprü, 2005 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne alındı.

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Kaynak: AA

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