Son dakika haberi! Şanlıurfa'da silahlı kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi! Şanlıurfa'da silahlı kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti

06.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:10
Son dakika haberi! Şanlıurfa'da silahlı kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dağbaşı Mahallesi'nde yaşayan ve aralarında husumet bulunan Mehmet Sinan Ortakaya (29) ve H.K, karşılaştıkları arazide tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K. yanında getirdiği silahla Ortakaya'ya ateş etti.

Ağır yaralanan Ortakaya, yakınları tarafından kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan H.K'nin yakalanması için çalışma başlatılırken mahalle ve hastanede güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar Donald Trump İlham Aliyev Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ömer Bayram Ersun Yanal Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Şanlıurfa'da silahlı kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 14:11:46. #1.14#
title