Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, Çağrı Merkezi Ödülleri Dünya Finalleri'nde birinci olan SABİM'in personeline teşekkür etti

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın iletişim merkezinin Contact Center World Awards (Çağrı Merkezi Ödülleri) Dünya Finalleri'nde "En İyi Kamu Hizmetleri" kategorisinde dünya birincisi olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın iletişim merkezinin Contact Center World Awards (Çağrı Merkezi Ödülleri) Dünya Finalleri'nde "En İyi Kamu Hizmetleri" kategorisinde dünya birincisi olduğunu bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ALO 184" iletişim hattı ile 7 gün 24 saat vatandaşlara hizmet verildiğini hatırlatan bir görsele yer verdi.

Paylaşımında, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezinin (SABİM) Contact Center World Dünya Finalleri'nin, "En İyi Kamu Hizmetleri" kategorisinde dünya birincisi olduğunu belirten Koca, "Emek veren tüm Bakanlık personelimize teşekkür ederim. Emeklerinin kıymeti tescillenmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan