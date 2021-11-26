Son dakika haberi! Niğdeli bedensel engelliler basketbolla hayatı daha aktif yaşıyor

NİĞDE (AA) - Niğde'de bedensel engellilerin sosyalleşmesi için kurulan tekerlekli sandalye basketbol takımının oyuncuları, hem hayatı daha aktif yaşıyor hem de başarının peşinde koşuyor.

Bedensel engellilerin yaşamda daha fazla yer alması için 2014 yılında kurulan ve 3. Lig'de mücadele eden Niğde Bedensel Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, bir üst lige çıkmak için ter döküyor.

Kulüp başkanı ve antrenör Mahmut Er, AA muhabirine, çocuk felci nedeniyle 2 yaşından bu yana engelli olduğunu belirterek, uzun zaman toplumun engellilere olan bakış açısının sıkıntılarını yaşadığını öne sürdü.

Basketbol ile tanışmasının ardından hayatının değiştiğini dile getiren Er, bu sporu uzun yıllardır severek oynadığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde tekniker olarak görev yaptığını ve Çamardı ilçesinden Niğde'ye tayin olduktan sonra Niğde Bedensel Engelliler Spor Kulübünü kurduklarını aktaran Er, şunları kaydetti:

"Normal insanlar gündelik hayatta fit görünmek için spor yapar, oysa biz engellilerde durum tamamen farklı. Her engellinin spor yapması gerekiyor. Özellikle sağlık açısından, ileride ciddi böbrek rahatsızlığı olmasın diye spor yapıyoruz. Sporla tanıştıktan sonra çevrem genişledi. Sporun mücadeleci ruhunu, kardeşlik ruhunu burada arkadaşlarınızla maçlara gittiğinizde hiç tanımadığınız insanlarla yaşıyoruz. Saha içinde mücadele oluyor, herkes gibi rekabet içinde oluyoruz ama çıktıktan sonra hepimiz engelli olduğumuz için sahada olup biteni unutuyoruz."

Er, ellerinden geldiği kadar tüm engellilere ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Onlara bir nebze faydamızın olmasını ve bu sporla tanışmalarını istiyorum. Ben bu sporla çok geç tanıştım ve bunun pişmanlığını yaşıyorum. Diğer arkadaşlar bu şanssızlığı yaşamasın diye cadde cadde, sokak sokak gezerek engelli arkadaşlara ulaşmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Er, kulüp başkanlığının yanı sıra 3. kademe antrenörlük sınavını kazandığını ve Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde son sınıf öğrencisi olduğunu anlattı.

Niğde Belediyesi adına Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi'nde mücadele ettiklerine işaret eden Er, takımlarının iddialı olduğunu ve sezon sonunda bir üst lige çıkmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

"Hayatımda birçok değişiklik oldu"

Oyunculardan 21 yaşındaki Bayram Yılmaz da 5 yaşında trafik kazasına bağlı olarak omurilik felci geçirdiğini ve engelli kaldığını dile getirdi.

Sporla yaklaşık 5 yıl önce tanıştığını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sporla tanışmadan önce daha çok evde vakit geçiriyordum ve hiç sosyal hayatım yoktu. Sporla tanıştıktan sonra daha aktif olmaya başladım ve kilo verdim. Hayatımda birçok değişiklik oldu. Önceden sürekli yattığım için zor hareket ediyordum, spora başladıktan sonra çok aktif ve seri şekilde sandalye kullanmaya başladım. Benim gibi engelli olanlar, evde oturup bilgisayar başında vakit geçireceklerine buraya gelip antrenmanlara katılsınlar. Sosyal aktivite edinirlerse, onların hayatında çok güzel değişiklikler olacağına inanıyorum."

Doğuştan bedensel engelli 41 yaşındaki Enver Özdemir de arkadaşı Ayhan Metin sayesinde 15 yaşında tekerlekli basketbol sporuyla tanıştığını dile getirdi.

O zamana kadar engelli olduğuna isyan eden bir kişi olduğunu vurgulayan Özdemir, "Ayhan Metin, 'Bu isyanımın yersiz olduğunu, bu şekilde yaşamayı benimsemek gerektiğini ve bunun bir ayrıcalık olduğunu' bana hissettirdi ve yaşattı. Basketbola başladıktan sonra insanlara bakış açım ve onların bana bakış açısını değiştirmek için birçok şeyim değişti. Basketbol mükemmel bir spor. Spor benim için ayrı bir aşk ama bundan para da kazanıyorum." diye konuştu.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Abdullah Özkul - Spor Haberleri

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