Mevsimin ilk karıyla gelen trafik kazası, cep telefonu kamerasına yansıdı - Haberler
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Mevsimin ilk karıyla gelen trafik kazası, cep telefonu kamerasına yansıdı

Mevsimin ilk karıyla gelen trafik kazası, cep telefonu kamerasına yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücünün refüje çarptığı anlar, başka bir sürücünün cep telefonuna yansıdı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücünün refüje çarptığı anlar, başka bir sürücünün cep telefonuna yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bir sürücü, aracın kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Kaza anı ise arkadan gelen bir başka sürücünün cep telefonuna yansıdı.

Yaşanan kaza araçta maddi hasara yol açarken, yetkililer oluşacak sis ve buzlanmalara karşı sürücüleri uyardı.

(Metin Tek/ İHA)

Mevsimin ilk karıyla gelen trafik kazası, cep telefonu kamerasına yansıdı

Mevsimin ilk karıyla gelen trafik kazası, cep telefonu kamerasına yansıdı

Mevsimin ilk karıyla gelen trafik kazası, cep telefonu kamerasına yansıdı

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