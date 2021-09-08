Alaşehir'de dairede çıkan yangın hasara neden oldu
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Alaşehir'de dairede çıkan yangın hasara neden oldu

Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın hasara yol açtı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Sarısu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi.

Alaşehir'de dairede çıkan yangın hasara neden oldu
Alaşehir'de dairede çıkan yangın hasara neden oldu
Alaşehir'de dairede çıkan yangın hasara neden oldu
Alaşehir'de dairede çıkan yangın hasara neden oldu
Alaşehir'de dairede çıkan yangın hasara neden oldu
Alaşehir'de dairede çıkan yangın hasara neden oldu
Alaşehir'de dairede çıkan yangın hasara neden oldu
Alaşehir'de dairede çıkan yangın hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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