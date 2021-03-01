Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 638'e yükseldi ?

Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 638'e yükseldi ?

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 130 bin 536 testte, 9 bin 891 vaka ile 645 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 69 kişi ile toplam can kaybı 28 bin 638'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 130 bin 536 testte 9 bin 891 vaka, 645 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 69 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 947 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 33 milyon 305 bin 552, toplam vaka sayısı 2 milyon 711 bin 479, toplam vefat sayısı 28 bin 638, toplam ağır hasta sayısı 1215, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 578 bin 181 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı