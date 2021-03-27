Koronadan değil kameradan korktular
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Koronadan değil kameradan korktular

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Koronadan değil kameradan korktular

Mücahit Toy - Moshıur RahmanESKİŞEHİR (İHA) - Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin daha sıkı hale getirildiği ve yeni önlem kararlarının alındığını Eskişehir'de özellikle sosyal mesafeye pek de dikkat edilmediği gözlenirken, yan yana oturan vatandaşlar koronadan değil, kendilerini...

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ESKİŞEHİR (İHA) - Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin daha sıkı hale getirildiği ve yeni önlem kararlarının alındığını Eskişehir'de özellikle sosyal mesafeye pek de dikkat edilmediği gözlenirken, yan yana oturan vatandaşlar koronadan değil, kendilerini görüntüleyen gazetecilerin kamerasından korkup kaçtılar.

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni aldığı tedbirler doğrultusunda Hamamyolu, İsmet İnönü ve İki Eylül caddelerinde denetimler başlarken, polis ve bekçiler maske ve mesafe kurallarına uymaları hususunda vatandaşları uyardı. Caddelerdeki kalabalıklarda azalma olmadığı gözlenirken bazı vatandaşlar salgından değil, gördükleri kameradan kaçtı. Kamera gördükten sonra birçok vatandaşın bölgeden uzaklaşmasının ardından caddelerle beraber oturma yerleri yeniden boş kaldı.

Türkiye Covid-19 pandemisinde birinci yılını yeni doldurmuşken üçüncü dalgayla karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında uygulanmaya başlayan tedbirler ve aşılanma sonrası düşüş sağlanan vaka sayılarında vatandaşların tedbirsizliği ve mutasyon virüsle beraber yeniden artış meydana geldi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 8-14 Şubat verilerinde yüz binde 30,99 kişi olan Eskişehir, 13-19 Mart tarihleri arasını kapsayan verilerde yüz binde 116,56'ya ulaşarak durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Artan Covid-19 vaka sayılarına rağmen umarsız vatandaşlar kuralları çiğnemeye devam ederken, Eskişehir'in işlek noktalarından olan Hamamyolu, İki Eylül ve İsmet İnönü caddelerinde salgını hiçe sayan kalabalıklar oluştu. Bazı vatandaşların oturma yerlerinde maske ve mesafe kurallarına uymadığı görülürken emniyet mensupları vatandaşları kurallara uyması konusunda uyardı. Hastalığın yayılması riskini hiçe sayanlar kendilerini çeken kameralardan dolayı rahatsız olarak yerlerini terk ederken, bazıları ise kameraya aldırış etmeden kurallara uymamaya devam etiği gözlemlendi.

(İHA)

Koronadan değil kameradan korktular
Koronadan değil kameradan korktular
Koronadan değil kameradan korktular
Koronadan değil kameradan korktular
Koronadan değil kameradan korktular
Koronadan değil kameradan korktular
Koronadan değil kameradan korktular
Koronadan değil kameradan korktular
Koronadan değil kameradan korktular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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