Son dakika haberi: Konya'da av tüfeğiyle kazara arkadaşını öldüren genç gözaltına alındı
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Son dakika haberi: Konya'da av tüfeğiyle kazara arkadaşını öldüren genç gözaltına alındı

30.10.2020 22:35 | Son Güncelleme: 30.10.2020 22:49
Son dakika haberi: Konya'da av tüfeğiyle kazara arkadaşını öldüren genç gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bağ evinde arkadaşını kazara av tüfeğiyle öldüren genç gözaltına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bağ evinde arkadaşını kazara av tüfeğiyle öldüren genç gözaltına alındı.

İddiaya göre, A.O.K. (14), R.T.Ç. (16), A.Y.T. (14), ve B.T. (17) ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi Kamaşı mevkisindeki bağ evine eğlenmek ve sohbet etmek amacıyla gitti.

R.T.Ç., bağ evindeki dedesine ait ruhsatlı av tüfeğini A.O.K.'ya doğrultarak, şaka yapmak isterken kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmaların boğaz kısmına isabet etmesi sonucu A.O.K., bir anda yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen A.O.K.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. R.T.Ç.'de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya tanık olan A.Y.T. ile B.T. ise ifadeleri alınmak üzere, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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