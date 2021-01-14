Son dakika haberi! Kocaeli'de 150 bin kaçak makaron yakalandı
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Son dakika haberi! Kocaeli'de 150 bin kaçak makaron yakalandı

14.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 14.01.2021 19:00
Son dakika haberi! Kocaeli'de 150 bin kaçak makaron yakalandı

Son dakika gündem haberi... Kocaeli'de polis ekipleri 150 bin kaçak makaron ele geçirdi.

Kocaeli'de polis ekipleri 150 bin kaçak makaron ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında takip edilen bir aracı Gebze ilçesinde durdurdu.

Araçta 150 bin bandrolsüz makaron bulundu.

Olayla ilgili bir kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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