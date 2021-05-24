Son dakika haberi: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Edinilen son dakika haberine göre Caparov'u taşıyan uçağın Soçi havaalanına inişi Karşılama töreni detayları Caparov-Putin görüşmesinden detaylar SOÇİ - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.