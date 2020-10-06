Son dakika haberi... Kazada yaralanan uzman onbaşı, şehit oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Kazada yaralanan uzman onbaşı, şehit oldu

06.10.2020 16:54 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:57
Son dakika haberi... Kazada yaralanan uzman onbaşı, şehit oldu

Son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, freni boşalan jandarma midibüsünün park halindeki otomobile ardından da inşaat halindeki caminin duvarına çarpması sonucu yaralanan Jandarma Uzman Onbaşı Orkun Eyice (23), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, freni boşalan jandarma midibüsünün park halindeki otomobile ardından da inşaat halindeki caminin duvarına çarpması sonucu yaralanan Jandarma Uzman Onbaşı Orkun Eyice (23), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Kaza, 13 Ağustos'ta, Körfez Hacı Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Sipahiler köyündeki bir yıkımda görev alan jandarmaları Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı'na götüren midibüs, rampa aşağı indiği sırada frenlerinin boşalması sonucu önce park halindeki otomobile ardından da inşaat halindeki caminin duvarına çarptı. Kazada, 8 jandarma yaralandı. Ağır yaralanan Jandarma Uzman Onbaşı Orkun Eyice, tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Ordu nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Onbaşı Orkun Eyice'nin bekar olduğu öğrenildi.

 


Son dakika haberi... Kazada yaralanan uzman onbaşı, şehit oldu
Son dakika haberi... Kazada yaralanan uzman onbaşı, şehit oldu
Son dakika haberi... Kazada yaralanan uzman onbaşı, şehit oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Melania Trump Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Fatih Terim Mbaye Diagne Sergen Yalçın Fırat Aydınus
Daha Fazla Ekim Çocuk Esenyurt Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Kazada yaralanan uzman onbaşı, şehit oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 16:57:21. #1.14#
title