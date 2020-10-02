Orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü

02.10.2020 23:17 | Son Güncelleme: 02.10.2020 23:46

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Araç ilçesi Güzelce köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine, Samatlar, Araç, Azdavay, İhsangazi ve Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Kontrol altına alınan yangında, 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü
Orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü
Orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü
Orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halil Sezai Aleyna Tilki Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Arda Turan Fatih Terim Gökhan Töre Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kız Ateş Avrupa Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü - Kastamonu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 23:46:12. #1.15#
title