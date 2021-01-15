Son dakika haberi: Karabük'te 2 firari FETÖ şüphelisi yakalandı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY yapılanması içeresinde yer aldıkları belirlenen ve haklarında yakalama kararı olan Y.A. (41) ve A.D'nin (40) bulunması için çalışma başlattı.

Karabük il merkezi ve Safranbolu ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler