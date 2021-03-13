Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta ruhsatsız 4 silah ele geçirildi
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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta ruhsatsız 4 silah ele geçirildi

13.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:52
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta ruhsatsız 4 silah ele geçirildi

Son dakika haberi... Elbistan ilçesinde 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Elbistan ilçesinde 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, bir soruşturma kapsamında kırsal Sevdilli Mahallesinde M.U'nun (32) evinde arama yaptı.

Yapılan aramada 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Tüfeklere el koyan jandarma, M.U. hakkında işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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