Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta ruhsatsız 4 silah ele geçirildi
13.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:52
Son dakika haberi... Elbistan ilçesinde 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Elbistan ilçesinde 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, bir soruşturma kapsamında kırsal Sevdilli Mahallesinde M.U'nun (32) evinde arama yaptı.
Yapılan aramada 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Tüfeklere el koyan jandarma, M.U. hakkında işlem başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk