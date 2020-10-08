Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
08.10.2020 16:35 | Son Güncelleme: 08.10.2020 16:40
Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Cuma K. idaresindeki 46 NR 966 plakalı otomobil, Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'inde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 46 FL 915 plakalı ambulansla çarpıştı.
Yaralanan iki sağlık çalışanı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman