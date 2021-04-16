Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika gündem haberi... Kahramanmaraş ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Kahramanmaraş ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kent merkezinde ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle M.Ç. (24), R.K. (21) ile S.Ö. (22) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün