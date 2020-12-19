Son dakika haberi | Jandarmadan siber operasyon: 385 siteye erişim engeli
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Son dakika haberi | Jandarmadan siber operasyon: 385 siteye erişim engeli

19.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:33
Son dakika haberi | Jandarmadan siber operasyon: 385 siteye erişim engeli

Gelen son dakika haberine göre Yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli internet sitelerine İzmir merkezli, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 385 siteye erişim engeli kararı verildi.

Yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli internet sitelerine İzmir merkezli, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 385 siteye erişim engeli kararı verildi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amerika, Tayvan ve Hollanda ülkeleri üzerinden Türkçe yayın yapan müstehcen ve yasa dışı bahis içerikli paylaşımların yer aldığı internet sitelerini yapılan çalışmalar kapsamında tespit etti.

Ekipler, belirlenen sitelerde yer alan paylaşımların erişimin içeriğinin engellenmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirim yaparak, erişim engeli kararı alınmasını sağladı. Bunun üzerine 324 yasa dışı bahis ve 61 müstehcen içerikli olmak üzere toplam 385 internet sitesine idari tedbir kararı uygulandı ve erişimleri engellendi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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