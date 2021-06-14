Son dakika haberi: Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara Valisi Vasip Şahin'e ziyaret
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Son dakika haberi: Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara Valisi Vasip Şahin'e ziyaret

Son dakika haberi: Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara Valisi Vasip Şahin'e ziyaret
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Ankara Valisi Vasip Şahin'i ziyaret etti.

Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Ankara Valisi Vasip Şahin'i ziyaret etti.

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Özkul ve komutan yardımcılarının, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Şahin'e ziyarette bulunduğu kaydedildi.

Son dakika haberi: Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara Valisi Vasip Şahin'e ziyaret
Son dakika haberi: Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara Valisi Vasip Şahin'e ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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Son dakika haberi: Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara Valisi Vasip Şahin'e ziyaret - Haberler
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