Son dakika haberi: Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara Valisi Vasip Şahin'e ziyaret

Son dakika habere göre Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Ankara Valisi Vasip Şahin'i ziyaret etti.

Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Ankara Valisi Vasip Şahin'i ziyaret etti.

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Özkul ve komutan yardımcılarının, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Şahin'e ziyarette bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ