Son dakika haberi | İzmir'de mobilya atölyesindeki yangın korkuttu
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Son dakika haberi | İzmir'de mobilya atölyesindeki yangın korkuttu

12.11.2020 06:09 | Son Güncelleme: 12.11.2020 06:13
Son dakika haberi | İzmir'de mobilya atölyesindeki yangın korkuttu

Son dakika gündem haberine göre İZMİR'in Karabağlar ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın paniğe yol açtı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, bitişikteki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 00.30 sıralarında saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir mobilya atölyesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle iş yerinden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, bitişikteki iş yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürülürken, atölyenin giriş katındaki imalat bölümüyle ikinci kattaki ofis bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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