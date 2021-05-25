Son dakika haber! Marketler zincirinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber! Marketler zincirinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Yangın çıkan depodan görüntüler İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelişi Yangına müdahale edilmesi İZMİR (AA) – İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zincir markete ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın çıkan depodan görüntüler

İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelişi

Yangına müdahale edilmesi

İZMİR (AA) – İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zincir markete ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki deponun soğuk hava bölümünde fan motorlarının arıza yapması sonucu yangın çıktı.

Durumu fark eden çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken çalışanlar depodan tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri uzun uğraşları sonucu diğer bölümlere sıçramadan yangını söndürdü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber! Marketler zincirinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber! Marketler zincirinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber! Marketler zincirinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber! Marketler zincirinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber! Marketler zincirinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber! Marketler zincirinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber! Marketler zincirinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz

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