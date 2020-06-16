Son dakika haberi | İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı özel yolcu salonu yeni döneme hazır
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Son dakika haberi | İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı özel yolcu salonu yeni döneme hazır

Son dakika güncel haberi: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı özel yolcu salonu "İSG Lounge", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak yeniden hizmete açıldı.

Son dakika haberi | İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı özel yolcu salonu yeni döneme hazır
16.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:42

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı özel yolcu salonu "İSG Lounge", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak yeniden hizmete açıldı.

Kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte 2,5 kapalı kaldıktan sonra yurt içi ve yurt dışı uçuşlarına yeniden açılan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, özel yolcu salonu İSG Lounge da yeni dönemde hizmet vermeye başladı.

Koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığı salona yolcular biletlerini temassız okutarak giriş yapıyor. Masa ve sandalyelerin sosyal mesafe kuralına göre konumlandırıldığı salona aynı anda en fazla 46 yolcu kabul ediliyor.

Yolcuların sosyal mesafelerini korumaları, maske ve hijyen kurallarına uymaları için salona bilgilendirici afişler yerleştirildi. Birçok noktaya el dezenfektanlarının konulduğu salonda, zemine de mesafe uyarısı yapan yazılı bantlar yapıştırıldı.

Daha önce açık büfe yiyecek içecek hizmeti verilen özel yolcu salonunda artık tüm ürünler paketli ve tek kullanımlık olarak sunuluyor. Salonda, sensörlü kahve otomatları da yer alıyor.

İSG Longe'da servis personelleri de maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde hizmet veriyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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