Son dakika haberi: İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 18 Filistinliyi gözaltına aldı - Haberler
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Son dakika haberi: İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 18 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika haberi: İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 18 Filistinliyi gözaltına aldı
AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 18 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 18 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin basınında yer alan haberler de, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Batı Şeria'daki baskınlarda 15 kişinin, Doğu Kudüs'ün Hizma beldesinde de 3 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde Hizma beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, beldenin giriş ve çıkışlarını da hala kontrol altında tutuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri

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