Son dakika haberi | Güney Afrika'da parlamento binasında çıkan yangın söndürüldü

Güney Afrika'da parlamento binasında 2 Ocak'taki yangının ardından dün çıkan yangın da söndürülürken, parlamentonun alt kanadına ev sahipliği yapan Ulusal Meclis binası kullanılamaz hale geldi. Yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı suçlamaları reddetti.

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da bulunan parlamento binasında üst üste ikinci gün çıkan yangın söndürüldü. Cape Town İtfaiye Sorumlusu Ian Schnetler, parlamentonun alt kanadına ev sahipliği yapan Ulusal Meclis'in kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Schnetler, "Onu eski haline getirmek için çok fazla çalışma gerekecek" diye konuştu.

Tutuklanan zanlı suçlamaları reddetti

Parlamento binasında 2 Ocak'taki yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan 49 yaşındaki bir adam, çıkarıldığı mahkemede kundakçılık ve patlayıcı madde bulundurmak da dahil olmak üzere 5 farklı suçlamayla karşı karşıya kaldı. Zanlı Zandile Christmas Mafe'nin avukatı müvekkilinin suçlamaları reddettiğini ve suçsuz olduğunu iddia ettiğini aktardı. Dava, 11 Ocak'a ertelendi.

İlk yangın 2 Ocak'ta çıkmıştı

Parlamento binasında ilk yangın 2 Ocak'ta çıkmış, eski toplantı salonunun üzerindeki çatı tamamen yok olmuştu. Alevlerin söndürülmesinin ardından başlatılan soğutma çalışmaları sırasında yeniden yangın çıkmıştı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti. Söz konusu yangın, parlamento binasında 1 yıldan kısa bir süre içinde çıkan üçüncü yangın olarak kayıtlara geçti. - CAPE TOWN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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