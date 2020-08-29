Son dakika haberi: Giresun'daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 6 kişi aranıyor AKTÜEL
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Giresun'daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 6 kişi aranıyor AKTÜEL

Son dakika haberi... Giresun'daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 6 kişi aranıyor (2)BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'DAN HELİKOPTERDE DHA'YA ÖZEL AÇIKLAMAUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selin vurduğu Giresun'da incelemelerini sürdürdü.

29.08.2020 17:50 | Son Güncelleme: 29.08.2020 17:58

Giresun'daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 6 kişi aranıyor (2)

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'DAN HELİKOPTERDE DHA'YA ÖZEL AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selin vurduğu Giresun'da incelemelerini sürdürdü. Helikopterle sel bölgelerini havadan inceleyen Bakan Karaismailoğlu, Dereli, Espiye, Doğankent, Yağlıdere ilçelerindeki hasarlı yollarda devam eden çalışmaları denetledi, eksikliklerin giderilmesi, ulaşım ağının hızla onarımları noktasında talimatlarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu'nun helikopterle incelemelerine Demirören Haber Ajansı'da (DHA) eşlik etti. Helikopterde DHA'ya özel açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, yaraların hızla sarılması noktasında devletin tüm ilgili kurumlarının seferber olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Afetin izleri hızlı bir şekilde sarılıyor. 316 kilometrelik bir yol ağı üzerinde çok ciddi hasarlar meydana geldi. Afetin ilk saatlerinde acil müdahale ettik ve geçici servis yollarından ulaşımı sağladık. Şimdi servis yollarını kaldırıp kalıcı projeler yapıyoruz. Doğankent-Tirebolu arasındaki yolla ilgili de projeler bitmek üzere, en kısa zamanda geniş açıklıklı bir köprü yapacağız. Anormal yağışlar oluyor ve eski hesaplar artık değişti. Daha kalıcı ve güçlü projeler yapıp böyle afetlerde vatandaşımızın etkilenmemesi için çalışıyoruz. Bu yaşanılanlar da bir ders alıyor, dere yataklarında bulunan binaların yıkımı da gerçekleşiyor. Afetin etkilerini en kısa sürede ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da bizleri ziyaret etmesi ayrıca bize güç veriyor? dedi.

'AFETTEN ETKİLENMEYECEK YOLLAR YAPMANIN ÇABASI İÇİNDEYİZ'

Bakan Karaismailoğlu, "Coğrafi yapından dolayı buralarda uygun şartlarda ev yapmak çok zor, bu nedenle vatandaşlarımız da dere yataklarını maalesef kullandılar. Vatandaşlarımıza yeni ve kalıcı konutlar yapılacak. Özellikle Dereli bölgesinde ciddi yıkımlar yapılıyor. Bizde afetten etkilenmeyecek yollar yapmanın çabası içindeyiz. Haberleşme alt yapısı konusunda dünyada en önde gelen ülkelerinden biriyiz. O nedenle bizim haberleşme gücümüz bizi her zaman dimdik ayakta tuttu. Haberleşmede hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Son 16 yılda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye genelinde 885 milyar yatırım yapmış bir kurumdur. O yüzden biz en güzelini yaparız ve afetin izlerini sileceğiz. Çok vahim bir tablo vardı. Bir hafta içinde ciddi çalışmalar yapıldı. Karayolları olarak 100'ün üstünde aracımız var, yine 100'ün üzerinde elemanla birlikte müdahale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Helikopterle kalkış yaptığı Karayolları 104'üncü Şube Şefliği'ne inen Bakan Karaismailoğlu, bölgede sahada Karayolları ve İl Özel İdare ve belediye ekiplerinin iş makineleri eşliğinde yürütülen çalışmalarını da yerinde inceleyecek.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi: Giresun'daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 6 kişi aranıyor AKTÜEL

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada 3. Sayfa
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı 3. Sayfa
Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı Güncel
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur Magazin
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü Ekonomi
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var Politika
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden 26 ülkeye tarım makinesi ihracatı yapılıyor
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden 26 ülkeye tarım makinesi ihracatı yapılıyor
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
İki çocuk annesi, manda yetiştirip, sütünden dondurma üretiyor
İki çocuk annesi, manda yetiştirip, sütünden dondurma üretiyor
Kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre için Beşiktaş'tan 1 milyon euro istedi
Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre için Beşiktaş'tan 1 milyon euro istedi
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı
Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı
Çevirmeden kaçmak isteyen minibüs şoförü, daldığı ara sokakta bebek arabasına çarptı
Çevirmeden kaçmak isteyen minibüs şoförü, daldığı ara sokakta bebek arabasına çarptı
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Alkollü sürücü, aracını yol ortasında bırakıp polisten kaçmaya çalıştı
Alkollü sürücü, aracını yol ortasında bırakıp polisten kaçmaya çalıştı
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Fatma Girik Demet Şener Murat Dalkılıç
Spor Jose Sosa Sergen Yalçın Nihat Özdemir Enner Valencia Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Yunan Futbolcu Transfer Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Giresun'daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 6 kişi aranıyor AKTÜEL - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 17:58:11. #1.15#
title