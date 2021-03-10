Son dakika haberi... FETÖ firarisi, hükümlü eski polis saklandığı evde yakalandı
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Son dakika haberi... FETÖ firarisi, hükümlü eski polis saklandığı evde yakalandı

10.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:59
Son dakika haberi... FETÖ firarisi, hükümlü eski polis saklandığı evde yakalandı

Son dakika haberleri... TRABZON'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arananan eski polis Levent Baykan, tutuklandı.

TRABZON'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arananan eski polis Levent Baykan, tutuklandı.

İl Jandarma komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016 yılında meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru Levent Baykan'ın Trabzon'un Akçaabat ilçesinde olduğu bilgisi üzerine hareke geçti. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, tespit edilen eve baskın düzenledi. Firari şüpheli, saklandığı evde yakalanarak ekipler tarafından gözaltına aldı. Şüpheli Levent Baykan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna KESKİN

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