Son dakika haberi: Eski eşi ve kayınvalidesini öldüren şüpheli, taksiciye 'eşime sürpriz yapacağım' demiş

Olay, 17 Aralık akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde meydana geldi. Seyfettin Değer, bu yıl içerisinde boşandığı eşi Cemile Başçı'nın annesi Kadriye Başçı ile birlikte yaşadığı eve gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Değer, belindeki ruhsatsız tabancasını çekip, Cemile ve Kadriye Başçı'ya peş peşe ateş etti. Değer ardından, silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Cemile ve annesi Kadriye Başçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi, Ağır yaralanan Seyfettin Değer ise Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardın Murat Tulga sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.