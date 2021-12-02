MARMARA, BALIKESİR (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230139 -0,22 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,833085 -0,17 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555192 -0,16 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,569567 -0,12 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 9,103755 -0,08 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 62,809201 -0,66 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu 1,436596 -0,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,249024 -0,50 Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 1,241414 -0,29 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,025388 -0,24 Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,327759 -0,13 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,091104 -0,04 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,044969 -0,02 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,951450 -0,02 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,023819 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021 TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda." AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi