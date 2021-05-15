Son dakika haberi: Eleşkirt Kaymakamı Duruk şehit ailelerini ziyaret etti

Son dakika haberleri: Eleşkirt Kaymakamı Mustafa Duruk ve beraberindekiler şehit ile gazi ailelerini ziyaret ederek bayramını kutladı.

Eleşkirt Kaymakamı Mustafa Duruk ve beraberindekiler şehit ile gazi ailelerini ziyaret ederek bayramını kutladı.

Kaymakam Duruk, Belediye Başkanı Ramazan Yakut, cumhuriyet savcıları Süleyman Can Koca ve Yasin Emin Konar ile ilk olarak 15 Temmuz gazisi Yusuf Balıkçı ve ailesini ziyaret etti.

Ailenin bayramını kutlayan Duruk, ardından ilçe merkezi ve köylerde bulunan 10 farklı hanede şehit yakınları ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Ailelerin bayramını kutlayan Duruk, devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Çavdar