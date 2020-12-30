Son dakika haberi | Elazığ'da çaldığı araçla kaçarken kaza yapan şüpheli yaralandı
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Son dakika haberi | Elazığ'da çaldığı araçla kaçarken kaza yapan şüpheli yaralandı

30.12.2020 00:13 | Son Güncelleme: 30.12.2020 00:13
Son dakika haberi | Elazığ'da çaldığı araçla kaçarken kaza yapan şüpheli yaralandı

Son dakika haberleri: Elazığ'da çaldığı otomobille kaçarken kaza yapan şüpheli yaralandı.

Elazığ'da çaldığı otomobille kaçarken kaza yapan şüpheli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.A, Yahya Kemal Caddesi'nde çalışır vaziyetteki 23 DU 617 plakalı aracı alarak kaçtı.

Yaklaşık 600 metre ötedeki Fırat Üniversitesi Hastanesi kavşağında virajı alamayan otomobil refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil refüjdeki sinyalizasyon direğine çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan ve alkollü olduğu tespit edilen şüpheli O.A, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis; otomobilin, sürücüsünün caddede çalışır halde park edip civardaki bir iş yerine tatlı siparişini teslim etmek için gittiği esnada çalındığını belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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