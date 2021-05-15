Son dakika haberi! Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor'dan transfer çalışmalarına yönelik açıklama Açıklaması

Son dakika habere göre Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, asılsız transfer haberlerine yönelik taraftarlarını uyardı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, asılsız transfer haberlerine yönelik taraftarlarını uyardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, antrenör Mehmet Şahin'in belirlediği oyunculara yönelik bütçe imkanları doğrultusunda transfer çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Takıma katkısı olacağı düşünülen oyuncuların transferinin gelecek günlerde tamamlanacağı kaydedilirken, taraftarların sabırlı olması ve kulüp yönetimine güvenmesi istendi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Yönetim kurulu olarak, kulübümüzün hak ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacağımızın, takımımızın ligde kalıcı hale gelip, başarılar elde etmesi için elimizden geleni yapacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bu bağlamda zaman zaman kulübümüzün bilgisi dışında bir takım transfer söylentilerinin olduğunu görüyoruz. Kulübümüzün her transferi, resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılmaktadır. Bunun dışındaki paylaşımlar kulübümüzü bağlamamaktadır. Resmi hesaplardan yapılmayan paylaşımlara ve haberlere itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş