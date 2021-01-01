Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ayasofya paylaşımı Açıklaması
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ayasofya paylaşımı Açıklaması

01.01.2021 19:41 | Son Güncelleme: 01.01.2021 19:41
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ayasofya paylaşımı Açıklaması

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını 'felaket ve gözyaşı' olarak kabul etmek 'gerici ve yobaz zihniyetin' son tezahürüdür.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını 'felaket ve gözyaşı' olarak kabul etmek 'gerici ve yobaz zihniyetin' son tezahürüdür." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "sözde bir gazetenin attığı manşetin içini sızlattığını" belirterek, şunları kaydetti:

"Yazık, kendi değerlerine bu kadar uzak ve düşman bir zihniyet. Milletimizin inanç ve değerleriyle barışık olmayan çarpık zihniyet örnekleri maalesef hız kesmeden devam ediyor. 2020 yılını taçlandıran ve milletimizi sevince boğan muhteşem olay, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını 'felaket ve gözyaşı' olarak kabul etmek 'gerici ve yobaz zihniyetin' son tezahürüdür. Bu zihniyeti kınıyor ve lanetliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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