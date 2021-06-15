Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de kalacağı otele geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de gerçekleştireceği temasları öncesinde kalacağı otele geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de kalacağı otele geldi

BAKÜ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de gerçekleştireceği temasları öncesinde kalacağı otele geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda TSİ 02.30'da iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki günlük Azerbaycan ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın İncisi, Azerbaycan'ın Kültür Başkenti Şuşa şehrine gidecek.

Şuşa Valiliği'nde 15 Haziran'da Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak Erdoğan, Aliyev ile baş başa, heyetlerin katılımıyla görüşmelere gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında Azerbaycan ile Türkiye arasında bir takım belgelerin de imzalanması bekleniliyor.

Erdoğan, 16 Haziran'da ise Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek ve Milli Meclise hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynayacak Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçını tribünden izleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli

Erdoğan'dan 'Biden'la görüşmede 'Sözde soykırım' gündeme geldi mi?' sorusuna cevap: Hamdolsun gelmedi
Erdoğan'dan "Biden'la görüşmede "Sözde soykırım" gündeme geldi mi?" sorusuna cevap: Hamdolsun gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Fransa Cumhurbaşkanı Macron) 'İslam'a karşı olmam söz konusu değildir, bunu bir dost olarak size söylüyorum.' dedi.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fransa Cumhurbaşkanı Macron) 'İslam'a karşı olmam söz konusu değildir, bunu bir dost olarak size söylüyorum.' dedi."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ni değerlendirdi: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ni değerlendirdi: (3)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Şeyma Subaşı Tuğrul Tülek İbrahim Tatlıses
Spor Yiğit Şardan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 04:09:08. #1.16#

title