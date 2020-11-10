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Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

10.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 10.11.2020 18:59
Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş 30,58 33,76 -9,42
Turkcell 15,38...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş 30,58 33,76 -9,42
Turkcell 15,38 16,36 -5,99
Bagfaş 17,43 18,19 -4,18
Kartonsan 2.068,10 2.150,00 -3,81
Enka İnşaat 7,43 7,68 -3,26
İndeks Bilgisayar 16,95 17,50 -3,14
ARD Bilişim Teknolojileri 34,00 35,02 -2,91
Şekerbank 1,48 1,52 -2,63
Gözde Girişim 6,70 6,87 -2,47
Ülker Bisküvi 22,06 22,56 -2,22
Ford Otosan 117,30 119,80 -2,09
Bim Mağazalar 69,00 70,40 -1,99
Koza Altın 76,85 78,20 -1,73
GSD Holding 2,29 2,33 -1,72
Oyak Çimento 8,05 8,19 -1,71
Logo Yazılım 98,60 100,30 -1,69
Şok Marketler 11,39 11,58 -1,64
Türk Traktör 128,70 130,60 -1,45
Arçelik 27,90 28,20 -1,06
Koza Madencilik 12,54 12,66 -0,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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