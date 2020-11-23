Son dakika haberi... Biden'ın ABD Dışişleri Bakanlığı görevine Antony Blinken'i getireceği iddiası
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Son dakika haberi... Biden'ın ABD Dışişleri Bakanlığı görevine Antony Blinken'i getireceği iddiası

23.11.2020 04:25 | Son Güncelleme: 23.11.2020 04:28
Son dakika haberi... Biden'ın ABD Dışişleri Bakanlığı görevine Antony Blinken'i getireceği iddiası

Son dakika habere göre NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığı görevine Antony Blinken'i getireceği iddia edildi.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığı görevine Antony Blinken'i getireceği iddia edildi.

ABD medyasında yer alan habere göre, kabinesini şekillendirmeye başlayan Biden, Dışişleri Bakanlığı görevine kendisine üst düzey dış politika danışmanlığı yapan Antony Blinken'ı getirecek.

Biden'ın aynı zamanda Senato Dış İlişkiler Komitesinde yardımcısı olan 58 yaşında olan Blinken, Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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