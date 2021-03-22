Son dakika haberi! Bayraklı Tepe'de gece ateş yakıp, nevruzu kutladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Bayraklı Tepe'de gece ateş yakıp, nevruzu kutladılar

22.03.2021 09:24 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:53

Son dakika gelişmesine göre Bayraklı Tepe'de gece ateş yakıp, nevruzu kutladılarKARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köylüleri, Bayraklı Tepe olarak bilinen Sarı Kalaca Tepesi'nde, gece saatlerinde yaktıkları ateş etrafında toplanarak, baharın müjdecisi nevruzu kutladı.

Bayraklı Tepe'de gece ateş yakıp, nevruzu kutladılar

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köylüleri, Bayraklı Tepe olarak bilinen Sarı Kalaca Tepesi'nde, gece saatlerinde yaktıkları ateş etrafında toplanarak, baharın müjdecisi nevruzu kutladı.

Tomarlı köyünde nevruz kutlaması gençlerin köy meydanında atlı turuyla başladı. Gençler atlarla tur atarken çocuklar, ateşin yakılacağı Türk bayrağının dalgalandığı Sarı Kalaca Tepesi'ne odun taşıdı. Havanın kararmasıyla birlikte tepede buluşan köylüler, ilk olarak gür bir sesle İstiklal Marşı'nı okudu. Marşın ardından önce çay demlenerek semaver ardından da nevruz ateşi yakıldı. Ateş etrafında toplanan köylüler, sevinçlerini ve neşelerini dile getirirken bir yandan da katılımcılara çikolata ve çerez dağıtıldı. Yöresel türküler eşliğinde halaylar çekildi, anılar paylaşıldı ve eskiye özlem dile getirildi.

Uzun geçen ağır kış koşularından çıkıyor olmalarını kutlayarak bereketli ve bol kazançlı günler dileyerek birbirlerinin Nevruz Bayramını kutlayan köylüler, gece geç saatlere kadar kutlama yaptı. Kutlamanın ardından ateşi söndürerek tepeden inen köylüler, köy meydanında toplanarak hep birlikte "Tomarlı köyünden Türkiye'ye selam olsun, Nevruz Bayramınız kutlu olsun" sloganı atarak evlerine dağıldı.

Son dakika haberi! Bayraklı Tepe'de gece ateş yakıp, nevruzu kutladılar
Son dakika haberi! Bayraklı Tepe'de gece ateş yakıp, nevruzu kutladılar
Son dakika haberi! Bayraklı Tepe'de gece ateş yakıp, nevruzu kutladılar
Son dakika haberi! Bayraklı Tepe'de gece ateş yakıp, nevruzu kutladılar
Son dakika haberi! Bayraklı Tepe'de gece ateş yakıp, nevruzu kutladılar
Son dakika haberi! Bayraklı Tepe'de gece ateş yakıp, nevruzu kutladılar
Son dakika haberi! Bayraklı Tepe'de gece ateş yakıp, nevruzu kutladılar
Son dakika haberi! Bayraklı Tepe'de gece ateş yakıp, nevruzu kutladılar
Son dakika haberi! Bayraklı Tepe'de gece ateş yakıp, nevruzu kutladılar
Son dakika haberi! Bayraklı Tepe'de gece ateş yakıp, nevruzu kutladılar
Son dakika haberi! Bayraklı Tepe'de gece ateş yakıp, nevruzu kutladılar
Son dakika haberi! Bayraklı Tepe'de gece ateş yakıp, nevruzu kutladılar
Son dakika haberi! Bayraklı Tepe'de gece ateş yakıp, nevruzu kutladılar
Son dakika haberi! Bayraklı Tepe'de gece ateş yakıp, nevruzu kutladılar
Son dakika haberi! Bayraklı Tepe'de gece ateş yakıp, nevruzu kutladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Şevval Sam Hande Erçel Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Cenk Tosun Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Bayraklı Tepe'de gece ateş yakıp, nevruzu kutladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 09:58:06. #1.14#
title