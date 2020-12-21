Son dakika haberi | Başkan Soydan Sarıkamış şehitlerini andı

AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, Sarıkamış Şehitlerinin anma yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Soydan, yayımladığı mesajında, "22 Aralık 1914-15 Ocak 1915 tarihleri arasındaki Osmanlı- Rus savaşı sırasında Sarıkamış'ta bulunan Allahuekber Dağları'nda, yurdumuzun dört bir yanından gelen 90 bin kahraman askerimiz, vatanları uğruna canlarını hiç düşünmeden feda etmişlerdir. Zorlu iklim ve arazi koşullarının düşmandan daha çok kayıp verdirdiği bu amansız mücadelede Mehmetçik, hiçbir mazeretin ardına saklanmaksızın, vatanına ve istiklaline kastedenlere karşı çelikten sinesini siper etmiş; büyük kayıplar verilse de vatan uğruna çıkılan bu yoldan asla geri dönmeyi düşünmemiştir. Birinci Dünya Savaşında Kafkas Cephesinde yaşanan ilk ve en büyük kara harekatı olarak tarihe geçen Sarıkamış Harekatı, zor hava şartlarına aldırmadan vatanları için donarak can veren 90 bin askerimizin şahadete erdikleri bir hadise olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Memleketin dört bir yanından gelen bu kahraman askerlerimiz arazi ve kış şartlarında en ağır koşullarla karşı karşıya kalmalarına rağmen tereddüt etmeden vatan için mücadele etmişlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle 22 Aralık 1914 - 5 Ocak 1915 tarihleri arasında yaşanan Sarıkamış Harekatında vatan topraklarını savunmak uğruna şehit düşen kahraman vatan evlatlarını, ebediyete intikallerinin 106'nci yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad mekanınız cennet olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı