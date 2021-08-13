"Bartın, Sinop ve Kastamonu'ya toplam 10 milyon lira tutarında kaynak aktarımı sağlanmıştır"
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"Bartın, Sinop ve Kastamonu'ya toplam 10 milyon lira tutarında kaynak aktarımı sağlanmıştır"

'Bartın, Sinop ve Kastamonu'ya toplam 10 milyon lira tutarında kaynak aktarımı sağlanmıştır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sel felaketi dolayısıyla 3.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sel felaketi dolayısıyla 3. seviye afet ilan edildiğini hatırlatarak, "Afetin meydana geldiği ilk saatlerde, Bakanlığımızın ana görevlerinden olan sosyal yardımlarımız kapsamında Bartın'a 2 milyon TL, Sinop'a 3 milyon TL ve Kastamonu'ya 5 milyon TL olmak üzere 3 ilimize toplam 10 milyon TL tutarında kaynak aktarımı sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, resmi sosyal medya hesabından, bakanlık olarak Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketi dolayısıyla bir tweet dizisi paylaştı. Bakan Yanık paylaşımında, başta Kastamonu olmak üzere Batı Karadeniz'i etkileyen sel felaketinin ulusal derece olan 3. seviye afet ilan edildiğini hatırlatarak, söz konusu afette hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ise baş sağlığı diledi.

"3 İLİMİZE TOPLAM 10 MİLYON TL TUTARINDA KAYNAK AKTARIMI SAĞLANMIŞTIR"

Bakan Yanık, sosyal yardım desteklerine değinerek şöyle devam etti:

"Afetin meydana geldiği ilk saatlerde, Bakanlığımızın ana görevlerinden olan sosyal yardımlarımız kapsamında Bartın'a 2 milyon TL, Sinop'a 3 milyon TL ve Kastamonu'ya 5 milyon TL olmak üzere 3 ilimize toplam 10 milyon TL tutarında kaynak aktarımı sağlanmıştır."

Afetle mücadele çalışmalarının, Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) göre AFAD koordinasyon afetin ilk anından itibaren oluşturulan 28 ayrı çalışma grubu ile yürütüldüğü bilgisini aktaran Yanık, 28 çalışma grubunun her biri için koordinasyondan sorumlu kurumların TAMP'a göre belirlendiğini ifade etti.

Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu çalışma gruplarının ikisinde Ana Çözüm Ortağı, üçünde ise Destek Çözüm Ortağı olarak konumlandığını belirterek, "Ana Çözüm Ortağı olduğumuz çalışma grupları; Psikososyal Destek Hizmet Grubu ve Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Hizmet Grubu. Destek Çözüm Ortağı olduğumuz çalışma grupları ise; Tahliye Yerleştirme ve Planlama Hizmet Grubu, Barınma Hizmet Grubu ve Beslenme Hizmet Grubu'dur" ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak söz konusu çalışma grupları çerçevesinde; afetzedelerin barınma ve gıda gibi en akut ihtiyaçlarının tedarikinde aktif görev aldığını belirterek, psikososyal destek hizmeti ile de afetin yaralarının sarılmasında kilit rol üstlendiğini aktardı.

Yanık, Psikososyal Destek Hizmet Grubu'nun dün itibarıyla arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı noktalarda afetzedelere hizmet vermeye başladığını ifade etti.

"PERSONELİMİZ 7/24 ESASINA GÖRE AFAD ACİL DURUM MERKEZİNDE GÖREVE BAŞLAMIŞTIR"

Yanık, bakanlığın sorumlu olduğu Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Çalışma Grubu'nun faaliyeti geçirilerek, personelin 7/24 esasına göre AFAD Acil Durum Merkezinde göreve başladığını kaydetti.

Türkiye, afet ile mücadele alanındaki birikimini ve yetkinliğini TAMP gibi detaylı, teknik ve etkili bir plan ile ortaya koyduğunu ve uyguladığını aktaran Yanık, devletin tüm kurumlarının bu plan çerçevesinde afetin ilk dakikasından itibaren organize olduğunu ve sahaya indiğini belirtti.

Psikososyal destek grubunun her zaman olduğu gibi hayatın normale dönmesi için afetzedelere el uzatmaya devam edeceğini kaydeden Bakan Yanık, "Hem sosyal yardımlardan hem de ayni bağış ve depo yönetiminden sorumlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızdaki personelimiz fedakarca ve özverili şekilde temel ve acil ihtiyaçları karşılamaktadır. Afet bölgelerinde gece gündüz demeden görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletirim" dedi.

(Mustafa Cenik/İHA)

'Bartın, Sinop ve Kastamonu'ya toplam 10 milyon lira tutarında kaynak aktarımı sağlanmıştır'
'Bartın, Sinop ve Kastamonu'ya toplam 10 milyon lira tutarında kaynak aktarımı sağlanmıştır'
'Bartın, Sinop ve Kastamonu'ya toplam 10 milyon lira tutarında kaynak aktarımı sağlanmıştır'
'Bartın, Sinop ve Kastamonu'ya toplam 10 milyon lira tutarında kaynak aktarımı sağlanmıştır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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